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29 травня • оновлено в 15:32
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Молода українська легкоатлетка Карина Вегнер підкорила мережу: фото красуні

4.3т
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18-річна українська легкоатлетка Карина Вегнер, яка спеціалізується на стрибках із жердиною, має неймовірно привабливу зовнішність.

Вона народилася в сім'ї легкоатлетів – її батьки Олег і Олена Вегнер є заслуженими тренерами України. Карина пішла по їхніх стопах і з самого дитинства займається спортом.

Карина Вегнер

Карина Вегнер

@_karinavegner_

Після початку бойових дій на Донбасі їхня сім'я була змушена залишити рідний Донецьк і переїхати до Луцька, який справив на них гарне враження.

Карина не тільки є перспективною легкоатлеткою і входить до складу юнацької збірної України, але й любить радувати підписників яскравими знімками на своїй сторінці в Instagram.

Карина Вегнер

Карина Вегнер

@_karinavegner_

Карина Вегнер

Карина Вегнер

@_karinavegner_

Карина Вегнер

Карина Вегнер

@_karinavegner_

Карина Вегнер

Карина Вегнер

@_karinavegner_

Карина Вегнер

Карина Вегнер

@_karinavegner_

Карина Вегнер

Карина Вегнер

@_karinavegner_

Карина Вегнер

Карина Вегнер

@_karinavegner_

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18-річна чемпіонка України серед юніорів Марія Буряк вразила своєю красою.

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Тема
легка атлетика
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