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20 грудня • оновлено в 01:18
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МОК позбавив Україну олімпійського "золота"

МОК позбавив Україну олімпійського "золота"
Результат спортсмена на Олімпіаді в Лондоні анульований
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Знаменитий український важкоатлет Олексій Торохтій (на фото) позбавлений золотої медалі Олімпійських ігор 2012 року, повідомляється в пресрелізі Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

33-річний уродженець Донецька зобов'язаний буде повернути отримані за перемогу олімпійські медаль, диплом і значок.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 грудня минулого року Торохтій був тимчасово відсторонений від участі у змаганнях за рішенням Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF).

Причиною такого розвитку подій послужив провалений допінг-тест нашого спортсмена. У пробі українського атлета був виявлений анаболічний агент дегідрохлорметілтестотерон.

IWF дискваліфікувала Торохтія на 2 роки (з 18 грудня 2018 року по 17 грудня 2020 року).

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

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Автор
Максим Богданов
Теми
важка атлетика МОК допінговий скандал
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Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
Ковшом накинули ... в вентилятор в сторону Донецка
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1
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Яворская Людмила
Яворская Людмила
Нееееет, это политическая дубинка! Вада-украинофобы, все нам назло, надо свою олимпиаду устраивать. .
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1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
За АНАБОЛИЧЕСКИЙ СТЕРОИД НА 2 ГОДА? А ЛОВЧЕВА ЗА BШИBЫЙ ПЕПТИД, КОТОРЫЙ НИ XPEHA НЕ ДАЁТ НА 4 ОТСТРАНИЛИ! ПРОСТО БЛEBOTИHA ВАША ВАДА!
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