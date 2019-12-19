МОК позбавив Україну олімпійського "золота"

Знаменитий український важкоатлет Олексій Торохтій (на фото) позбавлений золотої медалі Олімпійських ігор 2012 року, повідомляється в пресрелізі Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

33-річний уродженець Донецька зобов'язаний буде повернути отримані за перемогу олімпійські медаль, диплом і значок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 грудня минулого року Торохтій був тимчасово відсторонений від участі у змаганнях за рішенням Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF).

Причиною такого розвитку подій послужив провалений допінг-тест нашого спортсмена. У пробі українського атлета був виявлений анаболічний агент дегідрохлорметілтестотерон.

IWF дискваліфікувала Торохтія на 2 роки (з 18 грудня 2018 року по 17 грудня 2020 року).

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