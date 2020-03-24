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24 березня • оновлено в 17:23
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Міжнародний паралімпійський комітет прийняв рішення по Іграм-2020

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Паралімпійські ігри-2020 на Токіо були перенесені разом з Олімпіадою-2020 через пандемію коронавірусу і пройдуть у 2021 році.

Як повідомляє інформагентство BBC, глава Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс назвав це єдиним логічним рішенням у цій ситуації.

Паралімпійські ігри-2020

Паралімпійські ігри-2020

CityNews Toronto

"Здоров'я і благополуччя людей завжди будуть нашим головним пріоритетом, а проведення будь-якого спортивного заходу в умовах пандемії не є можливим. В результаті сьогоднішнього рішення всі учасники паралімпійського руху, включаючи спортсменів, можуть повністю сконцентруватися на здоров'і та безпеці в ці важкі часи", – сказав Парсонс.

Відзначимо, що раніше змагання мали відбутися з 25 серпня по 6 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародний олімпійський комітет і уряд Японії прийшли до офіційної згоди з приводу перенесення Олімпіади-2020.

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Теми
Паралімпіада-2020 Коронавірус
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