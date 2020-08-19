Ми жерли допінг, це правда, – російський коментатор Губернієв

Знаменитий коментатор Дмитро Губернієв визнав, що російські спортсмени приймали допінг, але заявив, що зараз таких проблем у РФ немає.

"Зараз цього немає. Ми зараз говоримо про старі гріхи, які ми теж визнаємо. Ми жерли допінг, це правда, проблеми були. Але ми ці проблеми усвідомили та спробували якось закрити цю кришку. Те, що у нас були проблеми на сочинській Олімпіаді, це зрозуміло, але виграти хотілося. Хоча, напевно, можна було б зробити це якось інакше. Ще раз повторюю, зараз жодних проблем з допінгом у російської збірної в будь-якому виді спорту практично немає. Тільки якісь поодинокі випадки", – заявив Губернієв в інтерв'ю на YouTube-каналі "А поговорити?"

Нагадаємо, що 9 грудня 2019 року Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) відсторонило Росію від участі у всіх великих міжнародних змаганнях на чотири роки. Спортсмени з РФ можуть виступати на турнірах виключно в нейтральному статусі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексглава Московської антидопінгової лабораторії Григорій Родченков, який став головним свідком у допінговому скандалі Росії, заявив, що РФ має бути повністю усунена від Олімпіади в Токіо.

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