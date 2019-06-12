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"Ми ще не закінчили": Хабіб заявив про реванш із МакГрегором

2.7тЧитати матеріал російською

Чемпіон UFC у легкій дивізіоні Хабіб Нурмагомедов заявив, що в їхньому протистоянні з ірландцем Конором МакГрегором ще не все вирішено і натякнув на можливий реванш.

"Ми ще не закінчили те, що було 6 жовтня. Я не скажу, що зараз початок цього, ймовірніше, приблизно така середина. У нас попереду чимало боїв. Ми плануємо ще більше писати історію і доводити, що можемо досягти певних успіхів", – зазначив росіянин на своєму YouTube-каналі.

6 жовтня 2018 рік. Бій МакГрегор – Хабіб

6 жовтня 2018 рік. Бій МакГрегор – Хабіб

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Нагадаємо, що російський боєць змішаних єдиноборств Хабіб Нурмагомедов (26-0) 6 жовтня 2018 переміг ірландця Конора МакГрегора (21-3) в бою за титул чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіона (UFC) в легкій вазі. Поєдинок у Лас-Вегасі завершився в четвертому раунді задушливим прийомом росіянина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий американський боєць UFC відмовився їхати в Росію, назвавши, на думку місцевих ЗМІ, дивну причину.

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Теми
UFCМакГрегор – Нурмагомедов
Особи
Хабiб НурмагомедовКонор МакГрегор
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Новикова Каролина
Новикова Каролина
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