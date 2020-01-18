МакГрегор – Серроне: дивитися онлайн UFC 246

Зірка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конор МакГрегор на вечорі UFC 246 знову вийде в октагон після півторарічної відсутності.

У суботу, 18 січня, ірландський ексчемпіон у Лас-Вегасі битиметься з американцем Дональдом Ковбоєм Серроне. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою МакГрегор – Серроне. Орієнтовний початок – о 06:00 за київським і о 07:00 за московським часом у неділю, 19 січня.

МакГрегор – Серроне

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ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАКГРЕГОР – СЕРРОНЕ

UFC 246. Напівсередня вага

Лас-Вегас, T-Mobile Arena

Рефері: Херб Дін (США)

Конор МакГрегор (Ірландія) – Дональд Серроне (США)

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ДОБУ ДО БОЮ. Вітаємо всіх! Ось ми і дочекалися довгоочікуваного повернення Конора МакГрегора!

ПРОМО БОЮ МАКГРЕГОР – СЕРРОНЕ

ДЕ ДИВИТИСЯ МАКГРЕГОР – СЕРРОНЕ

Побачити поєдинок можна буде у прямому ефірі на телеканалі Setanta Sports Ukraine, де починаючи з 5:00 можна буде подивитися весь кард UFC 246.

У Росії протистояння Конора та Ковбоя покаже канал РЕН ТВ, який встиг оскандалитися з анонсом шоу.

ПРОГНОЗ НА МАКГРЕГОР – СЕРРОНЕ

Фаворитом битви вважається ірландський ексчемпіон. Ставки на перемогу МакГрегора приймаються з коефіцієнтом 1,33. А успіх Ковбоя оцінюється котируванням 3,30.

При цьому аналітики твердо впевнені, що бій завершиться достроково, і не пройде всю дистанцію у п'ять раундів. Показники на відповідну позицію досягають рівня 1,17.

Конор МакГрегор

ГОНОРАРИ БОЮ МАКГРЕГОР – СЕРРОНЕ

Конор отримає за своє повернення гарантовані 4,1 мільйона доларів. При цьому очікується, що відрахування ірландцеві від продажів трансляцій перевищить 30 млн.

Американський боєць в свою чергу точно запрацює 1,3 мільйона. Ще стільки ж йому виплатять за показ бою.

СЛОВА ПЕРЕД БОЄМ

Конор МакГрегор:

– На даному етапі дуже складно не поважати Дональда. 19 січня проллється кров, але ворожнечі не буде. Передбачаю, що бій завершиться нокаутом. На даний момент я дуже радий бути тут і з нетерпінням чекаю можливості виступити перед шанувальниками. Мене чекає бій з серйозним суперником, ветераном гри, але зараз я в ударі. Не думаю, що змінився. Просто повністю зосереджений і щасливий бути тут.

МакГрегор – Серроне

Дональд Серроне:

– Він колишній чемпіон у двох дивізіонах. Можна сміливо сказати, що це буде найважча битва, в якій я коли-небудь брав участь. Я в захваті. Мені завжди говорили: "Ковбою, ти можеш показати себе у великому бою?" Добре, виродки, ось і він. Давайте подивимося. Ми збираємося зірвати дах з цієї будівлі. Не можу дочекатися сутички.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конор МакГрегор напередодні свого повернення в октагон побував у Києві.

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