МакГрегор висловився про Трампа і отримав яскраву відповідь

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях ірландець Конор МакГрегор захопливо відгукнувся про президента США Дональда Трампа, написавши повідомлення в Twitter.

21 січня в США відзначали свято, присвячене лауреату Нобелівської премії миру Мартіну Лютеру Кінгу. Трамп з цього приводу написав у Twitter, що пройшло рівно три роки з моменту його інавгурації, і додав, що за його правління в країні спостерігається рекордно низький рівень бідності і безробіття серед афроамериканців.

Конор Макгрегор звернув увагу на пост президента США.

"Феноменальний президент. Цілком можливо, найвеличніший в історії США. Безумовно один з них. Він перевершує багатьох гігантів, які були до нього. Це непросте завдання, до того ж на ранньому терміні президентства. Просто неймовірно. Мої вітання і щасливого дня Мартіна Лютера Кінга", – написав ірландець.

Phenomenal President. Quite possibly the USA 🐐. Most certainly one of them anyway, as he sits atop the shoulders of many amazing giants that came before him. No easy feet.

Early stages of term also.

Incredible.

Congrats and Happy Martin Luther King Jr. day America 🇺🇸❤️🇮🇪