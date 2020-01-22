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22 січня • оновлено в 15:02
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МакГрегор висловився про Трампа і отримав яскраву відповідь

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Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях ірландець Конор МакГрегор захопливо відгукнувся про президента США Дональда Трампа, написавши повідомлення в Twitter.

21 січня в США відзначали свято, присвячене лауреату Нобелівської премії миру Мартіну Лютеру Кінгу. Трамп з цього приводу написав у Twitter, що пройшло рівно три роки з моменту його інавгурації, і додав, що за його правління в країні спостерігається рекордно низький рівень бідності і безробіття серед афроамериканців.

Дональд Трамп і Конор МакГрегор

Дональд Трамп і Конор МакГрегор

sm-news.ru

Конор Макгрегор звернув увагу на пост президента США.

"Феноменальний президент. Цілком можливо, найвеличніший в історії США. Безумовно один з них. Він перевершує багатьох гігантів, які були до нього. Це непросте завдання, до того ж на ранньому терміні президентства. Просто неймовірно. Мої вітання і щасливого дня Мартіна Лютера Кінга", – написав ірландець.

Пізніше Трамп відреагував на повідомлення ірландського бійця. Його слова цитує The Wall Street Jourmal.

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"Це добре. Я гарантую вам, що не збираюся з ним битися. Він до біса жорстко побив того хлопця", – сказав глава Білого дому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що МакГрегор заробив феноменальну суму грошей за бій з Серроне, якого відправив у нокаут вже на 40-й секунді бою.

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Автор
Денис Карпов
Особи
Конор МакГрегор Дональд Трамп
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Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
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