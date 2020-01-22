МакГрегор висловився про Трампа і отримав яскраву відповідь

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях ірландець Конор МакГрегор захопливо відгукнувся про президента США Дональда Трампа, написавши повідомлення в Twitter.
21 січня в США відзначали свято, присвячене лауреату Нобелівської премії миру Мартіну Лютеру Кінгу. Трамп з цього приводу написав у Twitter, що пройшло рівно три роки з моменту його інавгурації, і додав, що за його правління в країні спостерігається рекордно низький рівень бідності і безробіття серед афроамериканців.
Дональд Трамп і Конор МакГрегор
sm-news.ru
Конор Макгрегор звернув увагу на пост президента США.
"Феноменальний президент. Цілком можливо, найвеличніший в історії США. Безумовно один з них. Він перевершує багатьох гігантів, які були до нього. Це непросте завдання, до того ж на ранньому терміні президентства. Просто неймовірно. Мої вітання і щасливого дня Мартіна Лютера Кінга", – написав ірландець.
Phenomenal President. Quite possibly the USA 🐐. Most certainly one of them anyway, as he sits atop the shoulders of many amazing giants that came before him. No easy feet.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 21 Eanáir 2020
Early stages of term also.
Incredible.
Congrats and Happy Martin Luther King Jr. day America 🇺🇸❤️🇮🇪
Пізніше Трамп відреагував на повідомлення ірландського бійця. Його слова цитує The Wall Street Jourmal.
"Це добре. Я гарантую вам, що не збираюся з ним битися. Він до біса жорстко побив того хлопця", – сказав глава Білого дому.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що МакГрегор заробив феноменальну суму грошей за бій з Серроне, якого відправив у нокаут вже на 40-й секунді бою.
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