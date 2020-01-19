МакГрегор – Серроне: відео нокауту UFC 246

Ірландський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Конор МакГрегор добув чудову перемогу на турнірі Абсолютного бійцівського чемпіонату UFC 246, який пройшов у Лас-Вегасі.

МакГрегор - Серроне

На переповненій T-Mobile Arena 31-річний ірландець просто знищив представника США Дональда Ковбоя Серроне.

Зустріч не протривала і хвилини, достроково завершившись у першому раунді після того, як МакГрегор зламав ніс опонентові і звалив його хай-кіком.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на відео нокауту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, свій останній поєдинок Конор провів в жовтні 2018 року, програвши Хабібу Нурмагомедову. Бій завершився у четвертому раунді після того, як дагестанцю вдався задушливий прийом.

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