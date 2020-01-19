МакГрегор - Серроне: весь бій на відео

Ексчемпіону Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конору МакГрегор вистачило 40 секунд, щоб добути ефектну перемогу над американцем Дональдом Серроне.
Головний бій турніру UFC 246 пройшов на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі і завершився в першому ж раунді.
36-річний Ковбой не зміг впоратися з найпотужнішим натиском ірландця і був нокаутований. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам повний запис цього поєдинку.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Серроне був терміново госпіталізований після нокауту від МакГрегора
Сам Конор яскраво прокоментував свою перемогу, заявивши, що "Король повернувся!".
Свiй останній поєдинок Конор провів в жовтні 2018, програвши Хабібу Нурмагомедову. Бій завершився в четвертому раунді після того, як дагестанцю вдався задушливий прийом.
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