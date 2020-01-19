МакГрегор - Серроне: весь бій на відео

Ексчемпіону Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конору МакГрегор вистачило 40 секунд, щоб добути ефектну перемогу над американцем Дональдом Серроне.

Головний бій турніру UFC 246 пройшов на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі і завершився в першому ж раунді.

36-річний Ковбой не зміг впоратися з найпотужнішим натиском ірландця і був нокаутований. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам повний запис цього поєдинку.

Новини Боксер забився у конвульсіях після жахливого нокауту в першому раунді

Як повідомляв OBOZREVATEL, Серроне був терміново госпіталізований після нокауту від МакГрегора

Сам Конор яскраво прокоментував свою перемогу, заявивши, що "Король повернувся!".

Свiй останній поєдинок Конор провів в жовтні 2018, програвши Хабібу Нурмагомедову. Бій завершився в четвертому раунді після того, як дагестанцю вдався задушливий прийом.

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