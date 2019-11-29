МакГрегор – Серроне: названо фаворита головного бою UFC246

Зірка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конор МакГрегор вважається фаворитом поєдинку проти американця Дональда Серроне.

Ірландський ексчемпіон повертається в октагон через півтора року. Бій Конора і Дональда відбудеться в рамках вечора UFC246 18 січня наступного року в Лас-Вегасі. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою МакГрегор – Серроне. Орієнтовний початок – о 06:00 за київським і 07:00 за московським часом у неділю, 19 січня.

Конор МакГрегор

МакГрегор, на думку аналітиків, має більше шансів на перемогу. Ставки на відповідну позицію приймаються з коефіцієнтом 1,50. А успіх його американського опонента оцінюється котируванням 2,62.

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку, який пройшов в жовтні 2018 року, Конор МакГрегор програв Хабібу Нурмагомедову.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конор МакГрегор вперше побував в Києві, а під час прес-конференції згадав про Володимира Зеленського.

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