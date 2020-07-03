МакГрегор про смерть батька Хабіба: втрата відданого прибічника спорту

Зірка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конор МакГрегор висловив підтримку росіянину Хабібу Нурмагомедову у зв'язку зі смертю батька.

Тренер чемпіона UFC помер у п'ятницю, 3 липня, що не залишило байдужим принципового суперника представника РФ.

Конор МакГрегор висловив співчуття у зв'язку зі смертю батька Хабіба Twitter Конора МакГрегора

"Втрата батька, тренера і відданого прибічника спорту. Співчуття і спочивай із миром, Абдулманап Нурмагомедов", – написав Конор на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Нагадаємо, Абдулманап Нурмагомедов помер у віці 57 років у Москві. Наприкінці квітня його було госпіталізовано з підозрою на пневмонію. Пізніше через ускладнення йому було зроблено повторну операцію на серці, а також підтверджено коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, що Нурмагомедов-старший переніс два інсульти під час лікування.