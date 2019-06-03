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МакГрегор - Нурмагомедов: названа дата реваншу

1.1тЧитати матеріал російською

Абдулманап Нурмагомедов, тренер і батько російського бійця змішаного стилю (MMA) Хабіба Нурмагомедова, зробив заяву про те, що під час проведення турніру Абсолютного бійцівського чемпіонату ( UFC ) в Абу-Дабі може відбудуться реванш між Хабібом і скандальним ірландським бійцем Конором Макгрегором.

Дагестанський боєць уже почав підготовку до турніру UFC 242.

"Серед суперників можуть бути Тоні Фергюсон, не виключений реванш з Макгрегором або бій з Дастіном Порье. 7 вересня в головному поєдинку вечора буде Хабіб, він готується до будь-якого з них", - цитує батька російського чемпіона lenta.ru.

Переможний прийом Хабіба в бою з Макгрегором

Переможний прийом Хабіба в бою з Макгрегором

Макгрегор неодноразово заявляв про бажання провести реванш проти Нурмагомедова. Проте оточення російського бійця відкидало цей варіант.

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"Потім зі мною": Хабіб розповів про реванш з Конором

Нагадаємо, що в жовтні 2018 року російський боєць змішаних єдиноборств Хабіб Нурмагомедов (26-0) переміг ірландця Конора МакГрегора (21-3) в бою за титул чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіона (UFC) в легкій вазі. Поєдинок в Лас-Вегасі завершився в четвертому раунді задушливим прийомом росіянина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський боксер Флойд Мейвезер вважається явним фаворитом в потенційному поєдинку проти чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіба Нурмагомедова.

Сторони бійців ведуть активні переговори про організацію бою за правилами боксу. Очікується, що супершоу пройде в Росії навесні наступного року.

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Теми
UFCМакГрегор – Нурмагомедов
Особи
Хабiб НурмагомедовКонор МакГрегор
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