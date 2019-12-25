МакГрегор не потрапив у топ-3 найкращих бійців десятиліття в ММА

Портал MMA Fighting, що висвітлює змішані єдиноборства, склав рейтинг найкращих бійців останнього десятиліття – з 2010-го по 2019 рік.

Знаменитий боєць сучасності ірландець Конор МакГрегор посів у рейтингу лише п'яте місце. На вершині списку опинився американець Джон Джонс, а чинний чемпіон UFC росіянин Хабіб Нурмагомедов посів друге місце. Замкнув трійку найкращих колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Даніель Кормьє. На четвертій позиції опинився Деметріус Джонсон (США).

mmafighting.com

Місця з шостого по десяте розподілили Жорж Сен-П'єр, Стіпе Міочіч, Генрі Сехудо, Кріс Сайборг Жустін і Тоні Фергюсон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хабіб Нурмагомедов назвав умову реваншу проти Конора МакГрегора, уточнивши, що між ним і ірландцем немає війни.

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