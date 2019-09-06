Головна Новини
8 вересня • оновлено в 11:39
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Лукашенко зробив сенсаційну пропозицію Україні та Росії

41.7т Читати матеріал російською

Президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив за проведення Олімпійських ігор спільно з однією з сусідських країн.

Про це він заявив під час візиту в Брест, інформує БЕЛТА. Зокрема, політик розповів про можливості організації змагань з Україною або Росією.

Новини
"А на парад грошей немає?" Зеленського рознесли за ідею проведення Олімпіади в Україні

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

БЕЛТА

"Звичайно, нам важко змагатися з гігантами, але, припустимо, з українцями чи росіянами ми можемо Олімпіаду провести. Об'єкти під Олімпійські ігри у нас готові. Зараз Національний футбольний стадіон побудуємо і для водних видів спорту, залишиться футбол. У Росії вся інфраструктура створена під футбол. Можемо запросто з ними прийняти Олімпіаду. І тут в основному лытню провести – в Білорусі – за допомогою росіян або українців. У них є об'єкти, яких нам не вистачає", – сказав Олександр Лукашенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність підготовки країни до проведення в майбутньому Олімпійських ігор.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Особа
Олександр Лукашенко
Поділитися у Facebook
12
Коментарі
126
79
Смішно
6
Цікаво
2
Сумно
27
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Semenov Igor
Semenov Igor
Дайте нам денег и все равно кто даст - Украина или Россия, но дайте...
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Semenov Igor
Semenov Igor
кулагин сергей, "Международные (золотовалютные) резервы Украины по состоянию на 1 сентября 2019 года достигли почти 22,02 млрд долларов, тогда как на 1 августа они составляли 21,84 млрд долларов. Об этом сегодня, 6 сентября, информирует пресс-служба Национального банка Украины (НБУ)." - Это по поводу "У нас сейчас самый большой золотовалютный резерв". В ВВП Украины в бакссах за 2018 год - всего 131 млрд . И этого ВВП "на все" не хватает... А как живут украинцы - скорее всего так, как хотят жить в противном случае были бы народнык волнения, акты неповиновения и т.д. Сказать то, что укрнаинцев в очередной раз обманули - ну вот как то не поворачивается язык, посколку в этом случае надо признать, что украинцы тупые... пятый раз обманывают, а они все верят и надеятся на чудо. И зачем чего-то строить, если сбывать некуда? А собственное потребление - недостаточно для развития производства и низкой себестоимости той или иной продукции. Ну это так, к слову....
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
кулагин сергей
кулагин сергей
Semenov Igor, По ходу Украина и по сей день не отдала российские деньги . У нас сейчас самый большой золотовалютный резерв . С учетом того , что новэх заводов не построили , количество украинцев резко уменьшилось . Кто отгадает от куда бабос ? Украинцы , скоро будем жить на территории Украины но на чужой земле . Она уже продана , кто не верит есть закон - бесплатный сыр бывает только в мышеловке . Хотя можно и не отдавать деньги . Но тогда война будет и с западной стороны .
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Олимпийские игры на троих - отличная идея демонстрации славянского единства. Только важно перед этим провести денацификацию на Украине, как в Германии в 1946. Иначе очень многие заметят в Киеве сходство с Берлином 1936 года.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
3
кулагин сергей
кулагин сергей
Ядвіга Віталій, Нет , то в америке словяне
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Ядвіга Віталій
Ядвіга Віталій
Rabinovich Alexander, Це роісся слов'яни???
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
никто с вами уплютдками ничего проводить не будет! росия и белорусь это Гетто Зона-Концлагерь! Донбасс без Крыма нам не нужен! война до полной победы над окупантами!
Показати коментар повністю
Відповісти
4
4
2 з 5 відповідей | показати всі
Кор Павел
Кор Павел
Кожедуб ruslan, вперёд на мины дуб
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Виня Ксения
Виня Ксения
Чистяков Шурик, если у тебя, обосранца, нет горячей воды, то не надо трубить об этом на весь мир. Тебя просто не поймут, так как в нормальных цивилизованных странах, к которым раися не относится, горячая вода уже давно доступна 24 часа в сутки.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1

Блоги / думки

ads pixel