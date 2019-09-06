Лукашенко зробив сенсаційну пропозицію Україні та Росії

Президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив за проведення Олімпійських ігор спільно з однією з сусідських країн.

Про це він заявив під час візиту в Брест, інформує БЕЛТА. Зокрема, політик розповів про можливості організації змагань з Україною або Росією.

Олександр Лукашенко БЕЛТА

"Звичайно, нам важко змагатися з гігантами, але, припустимо, з українцями чи росіянами ми можемо Олімпіаду провести. Об'єкти під Олімпійські ігри у нас готові. Зараз Національний футбольний стадіон побудуємо і для водних видів спорту, залишиться футбол. У Росії вся інфраструктура створена під футбол. Можемо запросто з ними прийняти Олімпіаду. І тут в основному лытню провести – в Білорусі – за допомогою росіян або українців. У них є об'єкти, яких нам не вистачає", – сказав Олександр Лукашенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність підготовки країни до проведення в майбутньому Олімпійських ігор.

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