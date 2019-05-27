Лукашенко ввів абсурдну заборону для білоруських спортсменів

Президент Білорусії Олександр Лукашенко висловився за заборону для місцевих спортсменів користуватися автобусами іноземних марок і закликав підтримати продукцію вітчизняного заводу "МАЗ".

Про це глава держави заявив після того, як проїхав по Мінській кільцевій дорозі на автобусі "МАЗ", який стане офіційним перевізником гостей і спортсменів під час проведення II Європейських ігор, які незабаром стартують в Мінську.

Лукашенко під час автобусного тест-драйву

"Хороший цей автобус, хороший автобус. Але нашим же спортсменам "Мерседес" давай. Треба категорично заборонити це", - заявив Лукашенко в ефірі телекомпанії ОНТ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко жорстоко пройшовся по хокеїстам національної збірної за виступ на чемпіонаті світу, який приймали Німеччина і Франція. Білоруси поступилися в перших трьох матчах із загальним рахунком 3:15 фінам, чехам і канадцям.

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