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20 листопада • оновлено в 20:54
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Лукашенко придумав покарання для спортсменів-невдах

Лукашенко придумав покарання для спортсменів-невдах
Глава Білорусі не зміг стриматися
1.8т Читати матеріал російською

Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час засідання Національного олімпійського комітету запропонував не пускати білоруських спортсменів-невдах назад у країну.

"Якщо ви туристами на Олімпіаду в Токіо поїдете і повернетеся ні з чим, краще в країну не повертайтеся. Це я вам говорю як президент", – пригрозив голова сусідньої держави.

Лукашенко заявив, що в 2019 році білоруські атлети завоювали лише вісім медалей на чемпіонатах світу з видів спорту, що входять в олімпійську програму. Він вважає, що для спортсменів створені всі необхідні умови, і поцікавився, чого ще їм не вистачає.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку року Лукашенко висловився за заборону для місцевих спортсменів користуватися автобусами іноземних марок і закликав підтримати продукцію вітчизняного заводу "МАЗ".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
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Andria Viktor
Andria Viktor
Зря,только кастрация
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