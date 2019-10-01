Лідер збірної України знявся з чемпіонату світу з легкої атлетики

Один з лідерів збірної України з легкої атлетики Богдан Бондаренко знявся з кваліфікації чемпіонату світу, який в ці дні проходить в столиці Катару, місті Доха.

Чемпіон Європи, світу та Європейських ігор зі стрибків у висоту скаржився на болі в коліні при розминці. У першій спробі Бондаренко перервав розбіг і відмовився продовжувати виступи.

Переможець "Діамантової ліги" Андрій Проценко не зміг подолати сито кваліфікації, взявши лише висоту 2,26.

У червні цього року Бондаренко прийняв рішення не виходити в сектор в півфіналі командних змагань на Європейських іграх-2019 .

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