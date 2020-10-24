Легендарний Шварценеггер переніс операцію на серці

Легендарний актор і переможець конкурсу "Містер Олімпія" Арнольд Шварценеггер переніс операцію на серці.

На своїй сторінці в Twitter ексгубернатор штату Каліфорнія, якому влітку виповнилося 73 роки, повідомив, що йому успішно замінили аортальний клапан, і подякував лікарям за їхні зусилля та турботу.

"Завдяки команді з клініки в Клівленді у мене тепер новий аортальний клапан на додачу до легеневого клапану, який мені встановили під час минулої операції. Я відмінно себе почуваю. Я навіть встиг прогулятися вулицями Клівленда та насолодитися прекрасними міськими статуями. Я вдячний кожному лікарю та медсестрі з моєї команди", – написав Шварценеггер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше він показав, якою вправою тримає себе в формі.