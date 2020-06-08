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8 червня • оновлено в 11:45
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Легенда російського MMA Тактаров запропонував Конору роль у своєму фільмі

1.3т
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Легендарний боєць змішаних єдиноборств, який став першим переможцем турніру UFC з Росії, Олег Тактаров розповів, що запропонував Конору МакГрегору роль у своєму фільмі.

"У мене є попередня домовленість з його менеджером про те, що він зніметься в моєму фільмі. Я буду щасливий, якщо його рішення завершити кар'єру буде остаточним. Тоді б я зміг зняти з ним цей фільм. Сценарій написаний за книгою Рендалла Уоллеса "Любов і честь", права на нього належать мені. Конор повинен буде зіграти роль молодого ірландського офіцера, дії картини відбуваються під час громадянської війни в Америці. Там буде багато бійок, так що він би чудово підійшов на цю роль", – розповів Тактаров в інтерв'ю ТАСС.

Конор МакГрегор

Конор МакГрегор

Він також зазначив, що не було ще жодного бійця змішаних єдиноборств, який би спочатку знявся в кіно, а потім відновив кар'єру. Бюджет фільму і можливий гонорар Конора залишаються невідомими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше МакГрегор втретє оголосив про завершення кар'єри.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
MMA
Особа
Конор МакГрегор
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