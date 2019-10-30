Чемпіон світу та Європи повісився у лісі

Причиною смерті чемпіона світу з дзюдо Крейга Феллона стало самогубство, повідомляє Mirror. Британець помер 16 липня у віці 36 років.

Крейг Феллон

Згідно з наявними даними, Феллон був знайдений повішеним у лісі на заході Англії, а його автомобіль виявлений на дні річки. Перед смертю він написав електронного листа своїй дівчині, де повідомив, що зробив свій вибір. Напередодні він заявив дівчині, що вона його більше не побачить.

Феллон завоював "золото" чемпіонату світу - 2005 у ваговій категорії до 60 кг. У 2006 році став золотим призером чемпіонату Європи. Тим самим Феллон став лише другим британським дзюдоїстом в історії (після Нейла Адамса в 1981 році), який одночасно утримував титули чемпіона світу і Європи.

Після завершення кар'єри в 2011 році він перейшов на тренерську роботу, в березні 2019 року стало головним тренером Асоціації дзюдо Уельсу.

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