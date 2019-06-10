Краща легкоатлетка Росії визнала держсистему допінгу

Краща легкоатлетка Росії, дворазова чемпіонка світу Марія Ласіцкене визнала наявність в країні системи допінгу.

Коментуючи продовження відсторонення РФ від Міжнародної федерації легкої атлетики (IAAF), вона закликала чиновників піти у відставку.

"Те, що ми зробили власними руками з нашою легкою атлетикою за ці кілька років, жоден папір не витерпить. Сподіваюся, у людей, причетних до цієї нескінченної ганьби, все ж вистачить мужності піти. Самим. І не думайте, що я говорю тільки про керівництво, мова і про діючих тренерів, які все ще впевнені, що без допінгу неможливо перемагати", – написала спортсменка на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський легкоатлет Олександр Мельник закотив істерику через продовження санкції щодо РФ з боку IAAF.

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