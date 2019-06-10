Краща легкоатлетка Росії визнала держсистему допінгу

Краща легкоатлетка Росії, дворазова чемпіонка світу Марія Ласіцкене визнала наявність в країні системи допінгу.
Коментуючи продовження відсторонення РФ від Міжнародної федерації легкої атлетики (IAAF), вона закликала чиновників піти у відставку.
За останні три з половиною роки я раз двісті чула, що все зроблено і нас ось-ось відновлять. Але це лише красива обгортка, яку нам намагаються нав'язати. Всім цим людям здається, що спортсмени нічого не бачать, не розуміють і взагалі їх справа стрибати і мовчати. Вони забули, що без атлетів, існування будь-якої спортивної організації або федерації, не має сенсу. Вони просто відмахуються від нас, прикриваючи один одного. Ми можемо скільки завгодно займатися самообманом, розповідаючи про те, як наших легкоатлетів боїться Захід, про мільйони пунктах "дорожньої карти", які були виконані на папері. Але те, що ми зробили власними руками з нашої легкої атлетикою за ці кілька років, жодна папір не витерпить. Сподіваюся, у людей, причетних до цього нескінченного ганьби, все-таки вистачить мужності піти. Самим. І не думайте, що я говорю тільки про керівництво, мова і про діючих тренерів, які все ще впевнені, що без допінгу неможливо перемагати. Їм давно пора на спочинок. Нове покоління наших легкоатлетів має зрости з іншою філософією, а її будь-якому спортсмену закладає саме тренер. Розмови про те, що на допінгу сидить весь світ, недоречні. Не треба рятувати весь світ, необхідно врятувати те, що залишилося від російської легкої атлетики. @minsport_rf @rusaf_official @rusada_russia
"Те, що ми зробили власними руками з нашою легкою атлетикою за ці кілька років, жоден папір не витерпить. Сподіваюся, у людей, причетних до цієї нескінченної ганьби, все ж вистачить мужності піти. Самим. І не думайте, що я говорю тільки про керівництво, мова і про діючих тренерів, які все ще впевнені, що без допінгу неможливо перемагати", – написала спортсменка на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Як повідомляв OBOZREVATEL, російський легкоатлет Олександр Мельник закотив істерику через продовження санкції щодо РФ з боку IAAF.
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