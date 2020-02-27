Мінспорту України виступило із заявою через коронавiрус

У Міністерстві культури, молоді та спорту заявили, що рекомендують профільним федераціям перенести тренувальні збори в Україну через епідемію коронавiрусу.

Володимир Шумилин Укрінформ

"Я дуже прошу наші федерації подумати про наших спортсменів і на тлі ситуації з поширенням епідемії коронавiрусу звезти ризики до мінімуму. Епідемія торкнулася вже більше 50 країн, вона стрімко поширюється в Європі. Якщо є така можливість, відмовляйтеся від тренувальних зборів за кордоном і проводите їх в Україні. Міністерство буде вам в цьому всіляко допомагати", - цитує Укрінформ заступника міністра культури, молоді та спорту Володимира Шуміліна.

Що стосується змагань, то тут ситуація складніша, зазначив чиновник.

"Нам потрібно боротися за олімпійські ліцензії і уникати штрафів за пропуски турнірів. Однак, якщо вибирати між медаллю і здоров'ям, я обираю здоров'я. Тому прошу ще раз, здоров'я наших спортсменів має бути на першому місці", – підсумував Шумилин.

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Раніше віцепрезидент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішель Ува заявив, що розіграш єврокубків буде припинений, якщо ситуація з коронавірусом вийде з-під контролю.

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