Конор в Києві: зірка UFC - про Зеленський, реванш з Хабібом і своєму віскі

Ще кілька днів тому Конора МакГрегора й не очікували побачити в Києві, а зараз ірландець розриває українські простори. Але після яскравої появи в Україні по-іншому бути й не могло.

КОНОР В КИЄВІ

МакГрегор прибув в Україну ввечері 22 жовтня, приїхавши на прес-конференцію прямо з аеропорту. Справа з прибуттям затягнулася, через що багато хто прочев Конора більше трьох годин

Ірландець перебував у відмінному настрої та майже не був схожий на традиційного МакГрегора перед боями, який неабияк "поливає" своїх суперників

В Україні Конор вперше, хоча чимало знає про нашу країну - про бокс і Усика з Ломаченком, про Зеленського та Київ, і навіть про котлети по-київськи

Уже в середу, 23 жовтня, МакГрегор покинув Київ і попрямував в Москву, де незабаром має провести прес-конференцію. Очікується, що саме там Конор офіційно оголосить про свій наступний бій

ТМ Parimatch

У Києві ж МакГрегор за неповну добу перебування створив незвичайний ажіотаж, не гірше недавнього матчу Україна - Португалія. До столиці України зірка UFC прибув на запрошення бренду Parimatch, чиїм амбасадором він є з 2019 року.

ПРО ПРИЇЗД ДО УКРАЇНИ

"Я дуже радий приїхати в Україну і бути тут, в Києві. Вибачте, що не прилетів сюди вчора. Перше, що я помітив тут - велика кількість бордів в аеропорту і по місту зі мною. Це дійсно приємно і мотивує".

ПРО ВАСИЛЯ ЛОМАЧЕНКА І ЙОГО МОЖЛИВОСТІ В ММА

"Я знаю українських боксерів, вони супер, та й взагалі український бокс - феноменальний, можливо, другий в світі. ЛомаченкА ж я знаю багато років, він - нереальний, перший в світі незалежно від ваги. Побився б я з ним? Так, за правилами ММА, якби він перейшов. Я ж бився з Мейвезером в боксі. Хоча кожен спортсмен знаходиться на своєму місці та йде своїм шляхом. Але я б охоче подивився, як Ломаченко може спробувати себе в ММА".

ТМ Parimatch

ПРО ОЛЕКСАНДРА УСИКА

"Звичайно, знаю Усика та бачив, як він Белью побив нещодавно, а зараз перейшов у важку вагу. А це категорія взагалі божевільна, там є дуже потужний Уайлдер, також Джошуа - чистий атлет. А тепер ще й Усик там, і за ним буде дуже цікаво подивитися. Мені подобається його стиль, і я б навіть десь порівняв його з Майком Тайсоном. Ну якщо не прямо з Тайсоном, то вже точно назвав би його бійцем такого рівня. Чи готовий вийти з ним на ринг? Ух, він вже перейшов в суперважку категорію, і це явно не моя вага. Якби він прийшов в ММА, тоді можна було б розглядати аке".

ПРО ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО ТА СВОЮ МРІЮ ПОЗА СПОРТОМ

"Зеленський - ваш президент - до цього був коміком, вірно? Забавно вийшло. У нас так жартують: якщо ми часом сприймаємо політиків як коміків, то чому не можемо сприймати коміка як політика та слухати його? Чи є у мене мрія? У мене є не одна мрія, і кожна з них різна. Поки ж я сконцентрований на нинішньому справі, а як буде далі - подивимося".

ПРО ПІДГОТОВКУ ДО БОЇВ І ТЕ, ЯК СПРАВЛЯЄТЬСЯ З ПОРАЗКАМИ

"В першу чергу аналізую, що пішло не так, а що пройшло за планом. А потім вношу корективи перед наступним боєм. Ти виграєш або програєш, новий день все одно почнеться. Тому я аналізую все, навіть якщо виграв. Спорт - це спорт, але в житті завжди треба вдосконалюватися, тому я завжди аналізую все, що відбувається та нюанси навколо".

ТМ Parimatch

ПРО БІЙ З ХАБІБОМ ТА ЙОГО СЛАБКІ СТОРОНИ

"Тоді, в нашому бою, я з командою невірно оцінив його ударні навички. Але все це виправимо, будемо більш агресивні в боротьбі. Інша річ в цьому плані - це правильний настрій. Я не був упевнений в собі на 100 відсотків через травми . Так що у випадкуі матчу-реваншу в підготовку потрібно внести багато невеликих змін. Ми все виправимо, можете не вагатися".

ПРО ПАУЗИ В КАР'ЄРИ ТА НАСТУПНИЙ БІЙ

"Ми дуже близькі до нового бою. Незабаром після цієї поїздки має відбутися оголошення мого наступного бою. До попадання в UFC я бився майже щотижня або щомісяця. Зараз же багато крутиться навколо бою політики, і все це ускладнює ситуацію. Повинна бути стабільність. Мені ж дуже хочеться повернутися в октагон. Але відсутність боїв останнім часом - не моє рішення. Однак я повернуся, і я вдячний за ваше терпіння".

ПРО ВИРОБНИЦТВО СВОЄЇ МАРКИ ВІСКІ

"Виробництво віскі - це і сімейне, і в цілому велика ірландська традиція. Мій дідусь дуже добре розбирався в віскі, а ірландці дуже добре вміють виробляти і очищати віскі. Що ж стосується назви, то "Proper" - це означає "справжній", а "12" - район, в якому я виріс. Це данина моїй батьківщині. Мій віскі вже є і в Польщі, і Росії, і я сподіваюся, в майбутньому з'явиться і у вас".

ПРО СВОЮ НАТУРУ ТА СПРАВЖНЄ ОБЛИЧЧЯ

"Тут зараз перед вами дійсно я, не клон. Але не впевнений, що ви захочете побачити моє справжнє обличчя (сміється). ОК, просто жартую. Ми зібралися зараз не для того, щоб битися. І моя поведінка відповідає моєму оточенню. Якщо ж біля мене буде чоловік, який захоче мене вдарити, то і моє ставлення буде відповідним. Зараз же я в хорошій компанії, тут моя дівчина. Можна сказати, що ми приїхали сюди на канікули. Втім, я завжди справжній. Просто кожен бачить те, що заслуговує".

ПРО УЛЮБЛЕНУ ЇЖУ, РОЛЬ ВОДИ ТА КОТЛЕТИ ПО-КИЇВСЬКІ

"Улюблена їжа? Та, яку готує моя дівчина. В тому числі Й котлети по-київськи. Це ж звідси, вірно? Це ще з минулого часу пішло, так? Ось це моє улюблене. Що ж стосується напоїв, то тут як не сказати про віскі. Не алкогольні? Тоді вода, просто вода кімнатної температури. Хоча і каву вранці п'ю. Але хороша чиста вода - вона тонізує і дає сили, заряджає енергією".

ТМ Parimatch

ПРО УЛЮБЛЕНУ СПОРТИВНУ КОМАНДУ, ЗА ЯКУ ВБОЛІВАЄ

"Звичайно, мій улюблений вид спорту - це боротьба, бої. А улюблена команда - моя власна, люди, які мені допомагають. Якщо говорити про інші види спорту, то в Британії дуже популярний футбол. У дитинстві я чимало бігав з м'ячем і теж як всі хотів стати футболістом. Одна з улюблених команд, за яку вболівав в дитинстві - "Манчестер Юнайтед". Дивився їх останній матч з "Ліверпулем".

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька днів тому Конор вступив у перепалку в Твіттері з Хабібом Нурмагомедовим, після образи дагестанця пообіцявши йому побачиться в Москві.

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