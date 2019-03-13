Конор провернув підлий трюк перед арештом

Екс-чемпіон UFC Конор МакГрегор, якого затримали в Майамі за грабіж і хуліганство, перед інцидентом за допомогою підлості заволодів смартфоном фаната.

Ірландець розбив телефон англійця, який намагався його сфотографувати о 5-ій ранку на виході з готелю в Маямі.

Лондонець Ахмед Абдірзак розповів власну версію конфлікту.

"Це трапилося в ніч із неділі на понеділок. Після вечірки ми вийшли на вулицю і чекали паркувальника з нашим авто. Вийшов Конор. Я дістав телефон, щоб сфотографуватися з ним. Спочатку він підійшов до мене і зробив вигляд, що хоче потиснути руку. Але одразу після цього Конор вирвав мій телефон і почав його розбивати. Охоронці оточили мене і виштовхнули подалі, поки він топтався по ньому. Він був дуже грубий: "****** [забирайся] звідси! Пішов геть! "І я такий: "Ей, сер, а можу я отримати свій телефон назад". Але охоронці сказали: "Забирайся, мужик. Роби, що сказав Конор", — цитує Абдірзака TMZ.

Потім Макгрегор посміявся, поклав телефон у кишеню, сів в авто й поїхав. Коли підійшов менеджер готелю, то Ахмед викликав поліцію.

"Найприкріше, що на тому телефоні були фотографії сина, які я, можливо, ніколи не побачу. Я не встиг їх завантажити в iCloud", – додав Абдірзак.

Пізніше спортсмен заплатив 12,5 тисячі доларів і його випустили під заставу. Представники МакГрегора заявили, що боєць готовий до повної співпраці зі слідством.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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