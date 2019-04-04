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Конор МакГрегор оголосив про повернення в ММА

1.1тЧитати матеріал російською

Зірка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конор МакГрегор заявив про повернення у змішані єдиноборства.

Ірландський спортсмен на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter звернувся до вболівальників і анонсував відновлення кар'єри. "Я хочу рухатися вперед з моїми прихильниками всіх віросповідань і всіх верств населення. Всі релігії закликають нас бути кращими. Це один світ для всіх. Тепер побачимося в октагоні", — написав Конор.

Конор МакГрегор

Конор МакГрегор

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Нагадаємо, Конор МакГрегор провів у UFC 25 поєдинків, в яких здобув 21 перемогу і зазнав чотирьох поразок. У своєму останньому бою ірландець поступився росіянину Хабібу Нурмагомедову. 26 березня цього року екс-чемпіон легкої ваги несподівано заявив про завершення кар'єри в ММА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конор МакГрегор виступив з образами на адресу дружини Хабіба Нурмагомедова.

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Теми
MMAUFC
Особа
Конор МакГрегор
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
он случайно не хохол? Такая же проститутка...
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