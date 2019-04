Конор МакГрегор оголосив про повернення в ММА

Зірка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конор МакГрегор заявив про повернення у змішані єдиноборства.

Ірландський спортсмен на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter звернувся до вболівальників і анонсував відновлення кар'єри. "Я хочу рухатися вперед з моїми прихильниками всіх віросповідань і всіх верств населення. Всі релігії закликають нас бути кращими. Це один світ для всіх. Тепер побачимося в октагоні", — написав Конор.

I want to move forward, with my fans of all faiths and all backgrounds.

All faiths challenge us to be our best selves.

It is one world and one for all ❤️

Now see you in the Octagon.