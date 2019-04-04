Конор МакГрегор оголосив про повернення в ММА

Зірка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конор МакГрегор заявив про повернення у змішані єдиноборства.

Ірландський спортсмен на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter звернувся до вболівальників і анонсував відновлення кар'єри. "Я хочу рухатися вперед з моїми прихильниками всіх віросповідань і всіх верств населення. Всі релігії закликають нас бути кращими. Це один світ для всіх. Тепер побачимося в октагоні", — написав Конор.

Конор МакГрегор

I want to move forward, with my fans of all faiths and all backgrounds.

All faiths challenge us to be our best selves.

It is one world and one for all ❤️

Now see you in the Octagon. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 4 квітня 2019 р.

Нагадаємо, Конор МакГрегор провів у UFC 25 поєдинків, в яких здобув 21 перемогу і зазнав чотирьох поразок. У своєму останньому бою ірландець поступився росіянину Хабібу Нурмагомедову. 26 березня цього року екс-чемпіон легкої ваги несподівано заявив про завершення кар'єри в ММА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конор МакГрегор виступив з образами на адресу дружини Хабіба Нурмагомедова.

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