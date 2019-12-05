Колишній боєць UFC побив над унітазом двох чоловіків - опубліковано відео

Американський боєць змішаного стилю (ММА) Джейсон Найт побився з двома чоловіками в кабінці туалету.

На записі видно, що Найт розмовляє з двома невідомими, потім завдає одному з них удар по голові. Після цього в бійку втручається другий, і Найт б'ється з обома. Через деякий час бійку вдалося зупинити.

Найт - колишній боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC). Він виступав у промоції з 2015-го по 2018 рік. У його активі 20 перемог при шести поразках.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан московського "Спартака" Денис Глушаков вдарив уболівальника прямо під час матчу Ліги Європи з віденським "Рапідом". Інцидент стався в другому таймі поєдинку в столиці Росії після того, як фанат вискочив прямо на полі, перервавши гру.

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