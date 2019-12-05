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5 грудня • оновлено в 22:38
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Колишній боєць UFC побив над унітазом двох чоловіків - опубліковано відео

4.1т
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Американський боєць змішаного стилю (ММА) Джейсон Найт побився з двома чоловіками в кабінці туалету.

На записі видно, що Найт розмовляє з двома невідомими, потім завдає одному з них удар по голові. Після цього в бійку втручається другий, і Найт б'ється з обома. Через деякий час бійку вдалося зупинити.

Найт - колишній боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC). Він виступав у промоції з 2015-го по 2018 рік. У його активі 20 перемог при шести поразках.

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Автор
Максим Богданов
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