Американський боєць змішаних єдиноборств ( ММА ) в легкій вазі Кевін Лі ефектно завдав першої поразки співвітчизнику Григору Гіллеспі.

Бій на турнірі UFC 244 завершився найкрутішим нокаутом в першому раунді. Спершу 27-річний Лі потрапив супернику в скроню, а потім зміг видати фантастичний хай-кік, ледь не відірвавши опонентові голову ударом ногою по вилиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в головному бою карда Хорхе Масвідаль здобув перемогу технічним нокаутом над Нейтом Діасом і завоював титул "найжорсткішого покидька".

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!