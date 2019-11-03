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3 листопада • оновлено в 21:18
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Боєць UFC жахливим ударом ногою "відірвав" голову супернику - опубліковано відео

Боєць UFC жахливим ударом ногою "відірвав" голову супернику - опубліковано відео
Спершу 27-річний американець потрапив опонентові в скроню, а потім зміг видати фантастичний хай-кік
5.4т Читати матеріал російською

Американський боєць змішаних єдиноборств ( ММА ) в легкій вазі Кевін Лі ефектно завдав першої поразки співвітчизнику Григору Гіллеспі.

Бій на турнірі UFC 244 завершився найкрутішим нокаутом в першому раунді. Спершу 27-річний Лі потрапив супернику в скроню, а потім зміг видати фантастичний хай-кік, ледь не відірвавши опонентові голову ударом ногою по вилиці.

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Тема
UFC
Місце
США
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