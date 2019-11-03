Американський боєць змішаних єдиноборств ( ММА ) в легкій вазі Кевін Лі ефектно завдав першої поразки співвітчизнику Григору Гіллеспі.
Бій на турнірі UFC 244 завершився найкрутішим нокаутом в першому раунді. Спершу 27-річний Лі потрапив супернику в скроню, а потім зміг видати фантастичний хай-кік, ледь не відірвавши опонентові голову ударом ногою по вилиці.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в головному бою карда Хорхе Масвідаль здобув перемогу технічним нокаутом над Нейтом Діасом і завоював титул "найжорсткішого покидька".
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