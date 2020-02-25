Головна Новини
25 лютого • оновлено в 20:59
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Кадиров вийшов в ринг з Ємельяненком

Читати матеріал російською

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров провів боксерське тренування в рингу з російським бійцем змішаного стилю (ММА) Олександром Емельяненком.

"Рамзан за слова відповідає! Одягнув рукавички і вийшов в ринг!" - підписав Ємельяненко відповідну фотографію в Instagram.

Новини
Кадиров на вулиці вдарив Ємельяненка - опубліковано відео

Нагадаємо, що бій між бійцем MMA і чеченським управлінцем, який повинен відбутися за правилами боксу, запланований на 2020 рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кадиров пообіцяв нокаутувати Олександра Емельяненка в п'ятому раунді своїм єдиним і першим ударом в поєдинку.

Ємельяненко зухвало відреагував на виклик Рамзана. При цьому сам глава Чечні зазначив, що обидва суперники зможуть добре заробити за поєдинок.

Свій останній бій Олександр Ємельяненко виграв у важкоатлета Михайла Кокляева, нокаутувавши його в першому раунді.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Рамзан Кадиров Олександр Емельяненко
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
13
17
Смішно
13
Цікаво
0
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну тут точно Рамзан уделает Емельяна))и дураку понятно что Емеля ему сольет бой он же не дурак выиграть у Рамзана что бы потом ему бошку отрезали чеченцы))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Лейла Фернандес
VS
Нина Стоянович
Победа Лейлы Фернандес с форой в -3,5 гейма
1.93 Сделать ставку
Кайя Юван
VS
Венус Уильямс
Победа Кайи Юван с форой в +1,5 гейма
1.88 Сделать ставку
Кэти Бултер
VS
Ясмин Паолини
Победа Ясмин Паолини с форой в +1,0 гейма
1.90 Сделать ставку
Томас Барриос
VS
Уго Дельен
Победа Уго Дельена с форой в -3,5 гейма
1.88 Сделать ставку
Алехандро Табило
VS
Паоло Лоренци
Победа Алехандро Табило с форой в -1,5 гейма
1.88 Сделать ставку
Рейнджерс
VS
Брага
Гости не проиграют
2.04 Сделать ставку
Бондаренко
VS
Уотсон
Тотал больше 20,5 гейма
1.90 Сделать ставку
Мария
VS
Потапова
Победа Татьяны
2.63 Сделать ставку
Джокович
VS
Кольшрайбер
Тотал меньше 19-ти геймов
1.945 Сделать ставку
Линь
VS
Завацкая
Тотал больше 20,5 гейма
1.87 Сделать ставку