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Італійський велогонщик ледь не загинув на чемпіонаті Європи — фото 18+

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Три години лікарі боролися за життя італійського велогонщика Лоренцо Гоббо після жахливої травми, яку він отримав під час виступу на чемпіонаті Європи серед чоловіків до 23-х років.

Під час заїзду педаль його велосипеда врізалася в трек і вибила шматок дерева довжиною з пів метра, який пробив спину італійцеві й проколов легеню. Лоренцо екстрено доставили в лікарню, повідомляє Mirror.

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За повідомленнями англійських журналістів, стан італійського спортсмена стабілізувався і він йде на поправку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на змаганнях із триатлону, які проходили в американському місті Медісон, один із учасників помер в озері Момона під час запливу на відкритій воді, який був частиною спортивної програми.

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Bonneau Margaret
Bonneau Margaret
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