Італійський велогонщик ледь не загинув на чемпіонаті Європи — фото 18+

Три години лікарі боролися за життя італійського велогонщика Лоренцо Гоббо після жахливої травми, яку він отримав під час виступу на чемпіонаті Європи серед чоловіків до 23-х років.

Під час заїзду педаль його велосипеда врізалася в трек і вибила шматок дерева довжиною з пів метра, який пробив спину італійцеві й проколов легеню. Лоренцо екстрено доставили в лікарню, повідомляє Mirror.

Extremely weird incident yesterday in Gent for Lorenzo Gobbo, luckily he's fine and already got surgery! pic.twitter.com/ThbUSULyPp