Ісінбаєва пояснила свій "колапс" на зустрічі з Путіним

Дворазова олімпійська чемпіонка у стрибках iз жердиною Олена Ісінбаєва зізналася що на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у неї "стався колапс".

Саме через це вона кілька разів запнулася, коли тримала промову перед главою Російської Федерації.

"Мені треба було сказати одну фразу про те, що залучення студентів в спорт – наше спільне завдання, але саме в цей момент стався якийсь колапс, я просто випала на мить. Всі ми люди, трапитися може всяке, тим більше, коли ти виступаєш перед президентом", – цитує 38-річну Ісинбаєву "Собеседник".

"Заманити якомога більше студентів до здорового способу життя. Це загальна мета нашої країни, це ваша, ваша ... ваша мета ... але наша задача ... вірніше немає ... уууу ... в загальному то, що ви сказали зробити, ми це робимо ": Олена Ісінбаєва однаково компетентна в усіх питаннях pic.twitter.com/kjohSSGEsh - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) October 6, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ісінбаєва принизилась перед Путіним, викликавши огиду в соцмережах. Вона підтримала ініціативу Олександра Овечкіна – так само, як раніше Малкін, Буре, Фетисов, Ковальчук, Карякін і інші зірки спорту.