Головна Новини
16 лютого • оновлено в 15:55
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Індієць побив світовий рекорд Болта на стометрівці в забігу з буйволами – опубліковане відео

Читати матеріал російською

Індієць Шрініваса Говда побив світовий рекорд ямайського бігуна Усейна Болта на дистанції 100 метрів під час традиційного забігу з буйволами по рисовому полю.

У Twitter з'явилося відео, на якому видно, як 28-річний будівельник з усіх сил біжить у супроводі буйволів по бруду, намагаючись якомога швидше подолати 142 метра. Йому вдалося досягти мети за 13,62 секунди, а відстань у 100 метрів підкорилася Говді за 9,55 секунд, що на три сотих менше, ніж світовий рекорд Болта, встановлений у 2009 році – 9,58 секунд.

Шрінаваса Говда з буйволами

Шрінаваса Говда з буйволами

Daily News India

Як повідомляє інформагентство TelegraphIndia, в Міністерстві спорту країни вже викликали Говду на перевірку, щоб вивчити його фізичні можливості.

Новини
Бігун у прямому ефірі зробив вчинок, "з яким не повинна миритися жодна жінка"

Як повідомляв OBOZREVATEL, бігун з Уганди Якоб Кіплімо впустив перемогу за метр до фінішу та не став рекордсменом.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Особа
Усейн Болт
Місце
Індія
Тег
рекорд
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Челси
VS
Манчестер Юнайтед
Победа Челси
1.89 Сделать ставку
Милан
VS
Торино
Победа Милана
1.60 Сделать ставку
Бохум
VS
Штутгарт
Бохум не проиграет
1.95 Сделать ставку
Кьево
VS
Салернитана
Тотал меньше 2.5
1.75 Сделать ставку
Газиантеп
VS
Ризеспор
Инд. тотал Ризеспора больше 1
1.79 Сделать ставку
Лилль
VS
Марсель
Хозяева не проиграют
1.31 Сделать ставку
Трабзонспор
VS
Сивасспор
Победа гостей
3.84 Сделать ставку
Кальяри
VS
Наполи
Тотал меньше 3-х голов
1.75 Сделать ставку
Хорн выше Жаклена
2.82 Сделать ставку
Лацио
VS
Интер
Гости не проиграют
1.57 Сделать ставку