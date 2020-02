Індієць побив світовий рекорд Болта на стометрівці в забігу з буйволами – опубліковане відео

Індієць Шрініваса Говда побив світовий рекорд ямайського бігуна Усейна Болта на дистанції 100 метрів під час традиційного забігу з буйволами по рисовому полю.

У Twitter з'явилося відео, на якому видно, як 28-річний будівельник з усіх сил біжить у супроводі буйволів по бруду, намагаючись якомога швидше подолати 142 метра. Йому вдалося досягти мети за 13,62 секунди, а відстань у 100 метрів підкорилася Говді за 9,55 секунд, що на три сотих менше, ніж світовий рекорд Болта, встановлений у 2009 році – 9,58 секунд.

#WATCH : Mr. Srinivasa Gowda from Moodabidre, Karnataka ran 100m in 9.55 seconds at a #Kambala (buffalo race). He was faster than @usainbolt who took 9.58 seconds to create a world record.



We Indians are busy with praising others! 🙂 @KirenRijiju @narendramodi @girishalva pic.twitter.com/eIcCS98b33