"Ідіоти": ексчемпіон світу з боксу знущально висловився про фанів ММА

Екс–чемпіон світу з боксу американець Пол Маліньяджі своєрідно подякував фанатам ММА, які дали можливість йому провести бій з ірландським бійцем російського походження Артемом Лобовим.

"Що думаю про бій? Спасибі фанатам ММА за те, що вони такі ідіоти. Вони зробили можливим проведення цього бою. Розраховую на легкий бій, який буде головною подією турніру", - цитує Маліньяджі BJPenn.

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Американець розповів. що йому навіть не віриться. що він вийде на майбутній бій.

"Я виходив на ринг з топовими боксерами, виступав перед повними стадіонами на найбільших аренах світу. Мене називали чемпіоном світу. А тепер я б'юся з цим хлопцем, який, наскільки я знаю, ніколи не зустрічався в октагоні з чемпіоном світу. Тому я можу лише бути вдячним за цей шанс. Навряд чи б мені випала нагода побити такого мішка, якби не фанати ММА", - подчеркнул боец.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боєць змішаних єдиноборств ( ММА ) Вадим Шабадаш (8-3) добув яскраву перемогу на турнірі M-1 Challenge 101, який пройшов в столиці Казахстану.

У центральному поєдинку 21-річний чемпіон України завдав першої поразки відомому російському бійцеві Івану Богданову (6-1).

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