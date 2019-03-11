Російських легкоатлетів заборонили пускати на всі змагання

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) відхилила апеляцію Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА) на відсторонення.
Вболівальник РФ
Газета Metro
"Є дві ключові вимоги для відновлення ВФЛА. Перше - виплата боргу. Друге - аналіз бази даних Московської антидопінгової лабораторії. Всесвітнє антидопінгове агентство продовжує її вивчати", - заявив на прес-конференції глава робочої комісії з відновлення ВФЛА Руне Андерсен.
Функціонер додав, що чітких тимчасових рамок у питанні відновлення ВФЛА в правах не існує. Рішення IAAF продовжити відсторонення російської організації стало десятим за рахунком.
Членство ВФЛА в IAAF призупинили у 2015 році. Офіційною причиною стало систематичне порушення антидопінгових правил російськими легкоатлетами.
Відтоді відсторонення неодноразово продовжувалося, востаннє це відбулося в грудні 2018 року. Спортсмени РФ продовжать виступати на міжнародних змаганнях під нейтральним прапором.
Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого року в Іркутську трапився неймовірно резонансний інцидент на змаганнях з легкої атлетики. одразу 36 російських спортсменів знялися з чемпіонату Сибірського федерального округу, коли дізналися про приїзд допінг-офіцерів.
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