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Хотіли організувати пікет: через візит Зеленського скасували турнір

3.1т Читати матеріал російською

Через візит президента України Володимира Зеленського на олімпійську спортивну базу в Кончі-Заспі були зірвані міжнародні легкоатлетичні змагання.

16 липня тренувальне поле в Кончі-Заспі мало прийняти чемпіонат Києва з метання молота. Змагання мають відкритий статус, тому що в них беруть участь представники Молдови. Однак, як повідомляє Glavkom, турнір в останній момент було скасовано. Напередодні організаторам чемпіонату подзвонили з Міністерства молоді і спорту і сказали, що "змагання почекають".

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

сайт Президента України

Все через проведення на базі офіційних заходів за участю Зеленського - президент у закритому режимі вручив державні нагороди призерам Європейських ігор, а також дав дивне доручення Бубці провести в Україні Олімпіаду.

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Голова Федерації легкої атлетики Києва Віктор Гринюк зізнався, що такої принциповості, пов'язаної з приїздом президента, зрозуміти не може.

"Люди готувалися на певний час. Чому ми повинні їх збивати з пантелику? Не розумію, чому наш чемпіонат завадить особисто пану Зеленському. Коли мені вперше сказали про його приїзд, навіть зрадів. Хотів показати змагання з метання молота. Замість цього нам сказали, мовляв, які змагання, якщо в ці хвилини вас на базі не повинно бути взагалі?" – дивується Гринюк.

Він також додав, що був готовий на крайні заходи.

"Зрозумівши, що ні до чого домовитися не вдається, ми вже хотіли на в'їзді на базу організувати пікет – зробити розтяжку "Зеля, дай провести змагання!" Втім, у результаті нам не залишалося нічого іншого, як погодитися на проведення чемпіонату у більш пізній час", –розповів Гринюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський "примірив" форму російського клубу: фотофакт.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Фюрер перестарался.
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