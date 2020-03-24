Хоркіна назвала коронавірус божою карою за нападки на Росію

Дворазова олімпійська чемпіонка і депутат Держдуми Світлана Хоркіна заявила, що пандемія коронавiрусу і перенесення Олімпіади, це покарання від Бога через несправедливого ставлення до Росії.

Світлана Хоркіна Gazeta.ru

"На мій погляд, це все сталося, тому що не можна було ображати Росію, в тому числі і наших спортсменів. Адже не дарма в нашому гімні співається, що нашу землю зберігає Бог. Зараз розноситься така серйозна і смертельна гидоту по всьому світу, але не треба було влаштовувати ці політичні пересмикування. І на мій погляд, це якесь Боже покарання", - цитує 41-річну ексгімнастку "Спорт-Експрес".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Сергій Бубка виступив з офіційною заявою про Олімпіади-2020.

Кілька років тому Хоркіна відзначилася безглуздими висловлюваннями, підтримавши анексію Криму. Вона використовувала традиційну для РФ риторику про нібито утиски в Україні російської мови і розгул фашизму.

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