Головна Новини
24 березня • оновлено в 23:14
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Хоркіна назвала коронавірус божою карою за нападки на Росію

Читати матеріал російською

Дворазова олімпійська чемпіонка і депутат Держдуми Світлана Хоркіна заявила, що пандемія коронавiрусу і перенесення Олімпіади, це покарання від Бога через несправедливого ставлення до Росії.

Світлана Хоркіна

Світлана Хоркіна

Gazeta.ru

"На мій погляд, це все сталося, тому що не можна було ображати Росію, в тому числі і наших спортсменів. Адже не дарма в нашому гімні співається, що нашу землю зберігає Бог. Зараз розноситься така серйозна і смертельна гидоту по всьому світу, але не треба було влаштовувати ці політичні пересмикування. І на мій погляд, це якесь Боже покарання", - цитує 41-річну ексгімнастку "Спорт-Експрес".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Сергій Бубка виступив з офіційною заявою про Олімпіади-2020.

Кілька років тому Хоркіна відзначилася безглуздими висловлюваннями, підтримавши анексію Криму. Вона використовувала традиційну для РФ риторику про нібито утиски в Україні російської мови і розгул фашизму.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Коронавірус Олімпіади-2020
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
63
32
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
30
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kom Himi
Kom Himi
Это свет и ум параши? Тупиковая ветвь эволюции.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
bender bender
bender bender
йо№нута.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Гоша Злой
Гоша Злой
нет слов... да нах...рен вы кому в мире нужны? если бы вы свое свиное рыло не совали куда ни попадя, о вас никто и не вспомнил бы.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Спорт Інші види спорту
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Team Liquid
VS
Nigma
Победа Nigma с форой в -1,5 карты
1.92 Сделать ставку
PSG.LGD
VS
Vici Gaming
Победа PSG.LGD с форой в +1,5 карты
1.65 Сделать ставку
Chaos
VS
MIBR
Победа Chaos
2,48 Сделать ставку
Cloud9
VS
Orgless
Победа Cloud9 с форой в -1,5 карты
2,35 Сделать ставку
HAVU
VS
MAD Lions
Победа HAVU
2,15 Сделать ставку
North
VS
Complexity
Победа Complexity
1.75 Сделать ставку
NaVi
VS
fnatic
Победа fnatic
1.95 Сделать ставку
Шевченко будет тренером сборной Украины на Евро-2021
1.15 Сделать ставку
Финальная серия плей-офф НБА сезона 2019/20 будет завершена до 1 сентября 2020 года
3.50 Сделать ставку
Турниры серии ATP или WTA возобновятся до 7 июня 2020 года
4.55 Сделать ставку