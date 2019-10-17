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17 жовтня • оновлено в 17:31
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"Хлопці, вибачте, але без вас": в Росії заговорили про фіаско в допінг-скандалі

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Глава Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) Юрій Ганус розповів, що Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) направило російській владі питання, на які вимагає дати відповіді.

"Хлопці, вибачте, але без вас": в Росії заговорили про фіаско в допінг-скандалі

РІА Новини

"Існують вимоги в зв'язку з внесеними в базу даних змінами. Все вже доведено. Тепер від нас чекають розумних пояснень. Якщо вони будуть дані... Хоча я важко уявляю, як вони можуть бути дані, якщо чесно. Коли йшла передача бази даних, я намагався бути залученим в цей процес, адже він безпосередньо стосувався РУСАДА. Але нас до нього підпускати не стали, ми навіть не отримували інформацію, хоча з WADA відносини робочі. Нам просто сказали: "Хлопці, вибачте, але без вас", - заявив Ганус в інтерв'ю RT.

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Допінг-скандал: Росію офіційно спіймали на брехні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава РУСАДА визнав факт підміни кількох допінг-проб російських спортсменів, аналіз яких проводить експертна група WADA. Скандал загрожує Росії пропуском літньої Олімпіади-2020 у Токіо і зимових Ігор 2022 року в Пекіні.

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Тема
допінговий скандал
Місце
Росія
Тег
WADA
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Добрыня .
Добрыня .
Попутного ветра рашка-говняшка.
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