Харлан потрапила в курйоз через гімн України: спортивні підсумки 13 січня

Українську фехтувальницю Ольгу Харлан застав зненацька казус із гімном країни, а київське "Динамо" ухвалило рішення в ситуації з Артемом Бесєдіним.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 13 січня.

Крім того, каратистка Анжеліка Терлюга виграла турнір у Чилі. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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