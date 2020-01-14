Харлан потрапила в курйоз через гімн України: спортивні підсумки 13 січня

Українську фехтувальницю Ольгу Харлан застав зненацька казус із гімном країни, а київське "Динамо" ухвалило рішення в ситуації з Артемом Бесєдіним.
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Крім того, каратистка Анжеліка Терлюга виграла турнір у Чилі. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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