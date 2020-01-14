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14 січня • оновлено в 10:33
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Харлан потрапила в курйоз через гімн України: спортивні підсумки 13 січня

1.7т
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Українську фехтувальницю Ольгу Харлан застав зненацька казус із гімном країни, а київське "Динамо" ухвалило рішення в ситуації з Артемом Бесєдіним.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 13 січня.

Крім того, каратистка Анжеліка Терлюга виграла турнір у Чилі. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Зінедін Зідан Андрiй Лунiн Василь Ломаченко Артем Бесєдін Ольга Харлан
Теги
Реал Мадрид Збірна України з футболу
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