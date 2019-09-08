Хабіб знову вистрибнув з клітки після бою

Відразу після перемоги над Дастіном Пор'є в головному бою UFC 242 Хабіб Нурмагомедов знову перестрибнув через клітку.

На цей раз не заради того, щоб побитися з кимось із команди суперника, а від щастя.

"У мене там дядька сиділи, рідні брати батька. Хотів до них стрибнути. Це не був емоційний стрибок. Це був стрибок радості. Якщо ви ніколи цього не робили, якщо ви ніколи не виступали на цьому рівні, коли ти перемагаєш, то я не думаю, що це можна зрозуміти. Я можу сказати, що це були хороші емоції, але ви це не зрозумієте", – пояснив новий політ Хабіб.

Перелетівши клітку, Хабіб побіг обіймати свою команду. До них несподівано приєднався бос UFC Дейна Уайт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Нурмагомедов завоював чемпіонство 6 жовтня 2018 року, перемігши ірландця Конора Макгрегора.

При цьому бій ознаменувався грандіозним скандалом: після його зупинки росіянин вистрибнув з клітки і накинувся на спаринг-партнера МакГрегора.

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