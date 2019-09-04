Хабіб заробить рекордний гонорар у кар'єрі за бій з Пор’є

Стало відомо, скільки заробить чемпіон UFC росіянин Хабіб Нурмагомедов за поєдинок проти американця Дастіна Пор’є, який відбудеться 7 вересня в Абу-Дабі.

Хабіб Нурмагомедов ТАСС

Гонорар російського бійця сягне більше 6 млн доларів. Про це ТАСС розповів тренер і батько спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

Борець отримав за попередній бій з ірландцем Конором МакГрегором $2 млн як базовий гонорар. Більшу частину становив відсоток від платних трансляцій та інші виплати.

Заробіток за поєдинок із Пор’є стане рекордним для Хабіба за всю кар'єру.

"Гонорар буде в 3-3,5 раза більшим. Ми б'ємося не за дрібниці, ми знаємо собі ціну. Це ($2 млн. — Ред.) замало для нас, тому що ми зараз найкращі. Ми побили найкращих, готові далі битися з найкращими. І ми популярні, ми це знаємо. Коли вийдемо в зал, побачите, як зустрінуть Пор’є, і як — Хабіба", — сказав Нурмагомедов-старший.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед боєм із Пор’є росіянин перебуває в Абу-Дабі під посиленою охороною озброєних людей.

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