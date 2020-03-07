Чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в легкій вазі Хабіб Нурмагомедов (28-0) на дуелі поглядів перед боєм з Тоні Фергюсоном (25-3) штовхнув чемпіонський пояс американця.

Під час заходу 36-річний Тоні поклав на підлогу свій пояс тимчасового чемпіона і запропонував Хабіб зробити те ж саме, щоб порівняти чий крутіше.

Росіянин вдарив пояс так, що той мало не злетів у зал. Після цього, провести традиційну дуель поглядів не вдалося, так як Фергюсон мав намір вступити в бійку. Президент UFC Дейна Уайт і охоронці цього не допустили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хабіб проведе захист титулу проти Фергюсона в суботу, 18 квітня,

Головний поєдинок турніру UFC 249 відбудеться в Нью-Йорку на арені "Барклайс-центр". Вже названий телеканал, який покаже цю зустріч.

7 вересня в головному бою турніру UFC 242 в Абу-Дабі проти Дастіна Пор'є Хабіб Нурмагомедов добув 28-ту перемогу в ММА. Зустріч завершилася в третьому раунді, коли росіянин вдало провів задушливий прийом.

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