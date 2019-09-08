"Хабіб - це Кличко від боксу": реакція мережі на чемпіонський бій UFC

Перемога чемпіона абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в легкій вазі Хабіба Нурмагомедова над Дастіном Пор'є викликала суперечливі емоції у російського сегмента інтернету.

Хабіб - Пор'є

Багато фанатів порівнюють чудові результати Хабіба в ММА з показниками українця Володимира Кличка в боксі.

"Хабіб це Кличко від Боксу, "Атлетіко" від футболу, "Нешвілл" від хокею", "Декласував. З приводу гільйотини від Пор'є - там навіть не близько було. Борця такого рівня через руку не задушити", - пишуть користувачі.

У той же час, вболівальники в мережі незадоволені тим, що дагестанець перемагає лише завдяки своїй техніці борця, а також хитрощам при наборі маси після зважування. На думку росіян бій перетворюється в нудну метушню на канвасi.

"Чесно дивився Хабіба в перший раз, хоча ваговикiв UFC дивлюся регулярно. І останній. Все по справі кажуть - не видовищно. Та плюс до всього ще таке нає*алово", - відзначають користувачі.

Новини Хабіб знову вистрибнув з клітки після бою

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний бій на турнірі UFC 242 Хабіб Нурмагомедов - Дастін Пор'єзавершився в третьому раунді, коли росіянин вдало провів задушливий прийом.

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