Хабіб спробував побитися на трибунах турніру UFC

Російський чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов спровокував конфлікт з американським бійцем Нейтом Діасом.

Хабіб Нурмагомедов на турнірі UFC 239

Нурмагомедов прийшов на турнірi UFC 239, що відбувся на арені T-Mobile в Лас-Вегасі, в якості глядача. Коли Діас вже проходь повз росіянина, останній йому що то сказав. Це моментально загострило ситуацію. Уникнути серйозної бійки допомогло лише оперативне втручання співробітників служби безпеки.

У 2015 році Нейт з братом побився з Хабібом і командою в залі для глядачів на турнірі WSOF в Лас-Вегасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 жовтня в Лас-Вегасі Конор МакГрегор програв Хабібу Нурмагомедова поєдинок за титул чемпіона UFC в легкій вазі. При цьому бій ознаменувався грандіозним скандалом: після його зупинки росіянин вистрибнув з клітки і накинувся на спаринг-партнера МакГрегора.

7 вересня в Абу-Дабі Нурмагомедов проведе титульний бій проти американця Дастіна Порье.

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