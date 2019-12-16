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16 грудня • оновлено в 12:31
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Хабіб розповів про дивне бажання після перемоги над Конором

1.1т
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Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов розповів, що хотів покусати Конора Макгрегора та членів його команди після завершення поєдинку між бійцями.

"Я терпів під час підготовки та бою, збирав ці емоції, щоб не зірватися... Однак у мене своє розуміння того, що відбувається. Для мене було незрозуміло, як такий самий атлет, як я, може мене ображати. Я хотів їх покусати", – цитує Нурмагомедова агентство Gazeta.ru.

Хабіб Нурмагомедов і Конор Макгрегор

Хабіб Нурмагомедов і Конор Макгрегор

Спорт-Експрес

Він також додав, що його батько не схвалив би цей вчинок, бо є "іншою людиною".

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Нагадаємо, що перший бій між Хабібом і Конором, у якому росіянин переміг ірландця больовим прийомом у четвертому раунді, відбувся у жовтні 2018 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, свій наступний бій Нурмагомедов проведе проти Тоні Фергюсона 18 квітня 2020 року ув Брукліні.

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Тема
UFC
Особи
Конор МакГрегор Хабiб Нурмагомедов
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