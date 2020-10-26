Хабіб програвав за очками бій Гетжі: спортивні підсумки 25 жовтня
Росіянин Хабіб Нурмагомедов програвав за очками бій Джастіну Гетжі, а тренер "Динамо" Мірча Луческу розповів про долю двох гравців команди.
Крім того, тенісист Сергій Стаховський висловився про місцеві вибори в Україні.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 25 жовтня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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