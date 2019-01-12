Хабіб принизив МакГрегора ганебним фото

Чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в легкій вазі Хабіб Нурмагомедов згадав свою перемогу над Конором Макгрегором в останньому поєдинку 8 жовтня.

На своїй сторінці в Instagram російський боєць опублікував фото задушливого прийому, яким він переміг скандального британця.

"Ти будеш жити з цією ганьбою все своє життя, с...." - підписав знімок Хабіб.

Раніше МакГрегор в словесній суперечці з екс-чемпіоном світу з боксу Полом Маліньяджі згадав поєдинок проти Хабіба. Ірландський боєць обізвав росіянина скиглієм і розкритикував його за постійні апеляції до рефері під час бою.

Нурмагомедов - МакГрегор

Як повідомляв OBOZREVATEL, тренер чемпіона Абсолютного боксерського чемпіонату (UFC) в легкій вазі Хабіба Нурмагомедова Хав'єр Мендес висловився про реванш проти британця Конора МакГрегора.

Наставник росіянина не виключив можливого відповідного протистояння двох бійців.

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