Хабіб "задушив" Пор'є в чемпіонському бою UFC

Російський боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов (28-0) захистив свій чемпіонський титул в легкій вазі.

У головному поєдинку турніру UFC 242 в Абу-Дабі 30-річний дагестанець достроково здолав американця Дастіна Пор'є (25-6, 1 NC), перемігши задушливим прийомом.

Дебют пройшов у своєрідній розвідці. Обидва бійці не форсували події, придивляючись один до одного.

На 2-й хвилині Хабіб зміг перевести бій у партер. Пор'є опинився в дуже небезпечній ситуації, вийшов на задушливий прийом, але американець спробував розвернутися. Дастін перебував у патовій ситуації. З другої спроби задушливого Хабіб також не зміг завершити достроково поєдинок.

Бійці змогли повернутися в стійку, але ненадовго. Дагестанець всіляко навантажував корпус суперника. Знову боротьба перемістилася на канвас, і почав бити бійця з США. Пор'є врятував лише гонг.

У другому раунді росіянин пропустив дуже суворий удар в голову, і кілька секунд йому довелося тікати, щоб відновитися. Однак дагестанцю вдався тейкдаун і почав повторюватися сценарій першої п'ятихвилинки. Спортсмен з Росії явно домінував в партері. Хабіб сів на Пор'є, заблокував йому ноги і намагався провести задушливий прийом.

Третій відрізок почався з гільйотини американця, але Нурмагомедов зміг вибратися з небезпечної ситуації. Буквально через кілька секунд Хабіб зробив захоплення шиї, змусивши Пор'є здатися.

Новини Названий наступний претендент на чемпіонський пояс Хабіба

Як повідомляв OBOZREVATEL, Нурмагомедов завоював чемпіонство 6 жовтня 2018 року, перемігши ірландця Конора Макгрегора. Пор'є став тимчасовим чемпіоном організації після перемоги над Максом Холлоуей 13 квітня 2019 го.

При цьому бій ознаменувався грандіозним скандалом: після його зупинки росіянин вистрибнув з клітки і накинувся на спаринг-партнера МакГрегора.

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