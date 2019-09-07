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8 вересня • оновлено в 10:59
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Хабіб задушив Пор'є в чемпіонському бою UFC

Хабіб задушив Пор'є в чемпіонському бою UFC
В Абу-Дабі відбувся головний поєдинок турніру UFC 242
37.9т Читати матеріал російською

Російський боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов (28-0) захистив свій чемпіонський титул в легкій вазі.

У головному поєдинку турніру UFC 242 в Абу-Дабі 30-річний дагестанець достроково здолав американця Дастіна Пор'є (25-6, 1 NC), перемігши задушливим прийомом.

Дебют пройшов у своєрідній розвідці. Обидва бійці не форсували події, придивляючись один до одного.

На 2-й хвилині Хабіб зміг перевести бій у партер. Пор'є опинився в дуже небезпечній ситуації, вийшов на задушливий прийом, але американець спробував розвернутися. Дастін перебував у патовій ситуації. З другої спроби задушливого Хабіб також не зміг завершити достроково поєдинок.

Хабіб "задушив" Пор'є в чемпіонському бою UFC

Бійці змогли повернутися в стійку, але ненадовго. Дагестанець всіляко навантажував корпус суперника. Знову боротьба перемістилася на канвас, і почав бити бійця з США. Пор'є врятував лише гонг.

У другому раунді росіянин пропустив дуже суворий удар в голову, і кілька секунд йому довелося тікати, щоб відновитися. Однак дагестанцю вдався тейкдаун і почав повторюватися сценарій першої п'ятихвилинки. Спортсмен з Росії явно домінував в партері. Хабіб сів на Пор'є, заблокував йому ноги і намагався провести задушливий прийом.

Хабіб "задушив" Пор'є в чемпіонському бою UFC

Третій відрізок почався з гільйотини американця, але Нурмагомедов зміг вибратися з небезпечної ситуації. Буквально через кілька секунд Хабіб зробив захоплення шиї, змусивши Пор'є здатися.

Хабіб "задушив" Пор'є в чемпіонському бою UFC
Хабіб "задушив" Пор'є в чемпіонському бою UFC
Хабіб "задушив" Пор'є в чемпіонському бою UFC
Хабіб "задушив" Пор'є в чемпіонському бою UFC
Новини
Названий наступний претендент на чемпіонський пояс Хабіба

Як повідомляв OBOZREVATEL, Нурмагомедов завоював чемпіонство 6 жовтня 2018 року, перемігши ірландця Конора Макгрегора. Пор'є став тимчасовим чемпіоном організації після перемоги над Максом Холлоуей 13 квітня 2019 го.

При цьому бій ознаменувався грандіозним скандалом: після його зупинки росіянин вистрибнув з клітки і накинувся на спаринг-партнера МакГрегора.

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Читайте всі новини по темі "Хабіб – Пор'є" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Хабіб – Пор'є
Особа
Хабiб Нурмагомедов
Місце
ОАЕ Абу Дабі
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Он Алекс
Он Алекс
Вата топит за дага))) который имеет отношение к славянам не больше чем, арабский шейх к православию .. перевёрнутый мозг у аленины . Как на счёт видео хабиба с террористом в ОАЕ? Который в федеральном розыске ....
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Он Алекс, ограниченность свидомого ума не стоит демонстрировать так явно. Россия - многонациональная и многоконфессиональная страна с федеративным устройством, где каждому найдется дело во славу Родины. С начала конфликта на Донбассе одвiчнi лицарi нехреново огребали от чеченцев и осетин, пришедших наряду с русскими добровольцами.Если бы, как вна Украине,кому-то в Кремле пришла идиотская идея про "Один народ, одна краiна", Россия давно перестала бы существовать.
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Он Алекс, Дагестан - это республика в составе РФ. Такая же как Крым. Так что заткните свои голубые языки (прошу прощения - желто-голубые) в то место, откуда вы бабло пытаетесь сосать... И не скулите, как суки некормленные (суки -это самки собак, если что...)
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Никогда не говорите сколько получит Хабиб за бой, иначе это вызовет на украине приступ массового психоза! А получит он $6 млн, ой, вырвалось!
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Он Алекс
Он Алекс
Satkin Andrey, дурное ты, гонорары братьев Кличко почитай .. упоротая ты ватная мразь
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Вна урине впору объявлять национальный траур...
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Он Алекс
Он Алекс
Tapasenko 0leg, тебе венки на могилу уже купили
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