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Хабіб напав на чемпіона UFC і звалив його, застосувавши больовий прийом - опубліковано відео

8.3т Читати матеріал російською

Чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в легкій вазі Хабіб Нурмагомедов напав на чемпіона у важкій вазі UFC Даніеля Корм'є під час тренування в залі АКА.

Росіянин стрибнув на американця і звалив на настил, після чого взяв його на больовий прийом.

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У листопаді минулого року Корм'є переміг задушливим прийомом співвітчизника Дерріка Льюїса і зберіг титул чемпіона UFC у важкій вазі. Поєдинок на турнірі UFC 230 відбувся в Нью-Йорку і завершився у другому раунді. Наступний бій Корм'є відбудеться 17 серпня проти Стіпе Міочіча на UFC 241 в Анахаймі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 жовтня в Лас-Вегасі Конор МакГрегор програв Хабібу Нурмагомедову поєдинок за титул чемпіона UFC в легкій вазі. При цьому бій ознаменувався грандіозним скандалом: після його зупинки росіянин вистрибнув із клітки і накинувся на спаринг-партнера МакГрегора.

7 вересня в Абу-Дабі Нурмагомедов проведе титульний бій проти американця Дастіна Порье.

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Особи
Хабiб Нурмагомедов Даніель Кормье
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