Російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Хабіб Нурмагомедов (29-0) переміг тимчасового чемпіона Джастіна Гетжі (22-3) і захистив свій титул чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) у легкій вазі.

Головний поєдинок турніру UFC 245 на Бійцівському острові в Абу-Дабі завершився прийомом удушення "трикутником" у другому раунді. Після бою Нурмагомедов заявив, що це був його останній бій.

Обидва бійці акуратно почали зустріч, тримаючи дистанцію. Джастіну вдалося кілька разів дістати голову росіянина ударом в голову. Хабіб у відповідь декiлька раз намагався перевести бій у партер. Поступово удари в стійці від Нурмагомедова ставали впевненішими. Перший прохід в ноги пройшов за 30 секунд до кінця раунду, Хабіб спробував "задушити" американця, але того врятував гонг.

У другому відрізку Нурмагомедов майже відразу перевів бій у партер, де успішно провів прийом, захопивши шию суперника ногами.

Під час флеш-інтерв'ю Хабіб зізнався, що після смерті свого батька він пообіцяв матері, що більше не буде битися.

"It's going to be my last fight."



