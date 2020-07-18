Горуна – росіянину в Facebook: вам, радянським зомбі, повага невідома

Призер чемпіонатів світу і Європи з карате, чемпіон Всесвітніх ігор 2017 року та Європейських ігор 2019 року Станіслав Горуна поставив на місце російського користувача в Facebook.

Користувач із Росії розкритикував українського каратиста Facebook Станіслава Горуна

Станіслав взяв участь в акції підтримки української мови в Facebook. На зауваження під своїм постом про те, що від каратиста також можна почути російську мову, Горуна відповів, що це – повага до людей.

"Я говорю вільно англійською, російською, а також знаю (вивчаю) елементарні фрази для спілкування в кожній країні, де перебуваю. І для вас пишу зараз російською. І російською вам поясню, що це фото – про державну мову, і про рідну мені. Тому російською пошлю вас лісом. Завжди дивувало, як якийсь Альоша з Новоросійська може мені або будь-якому іншому українцеві розповідати щось про мову, тим більше, на моїй сторінці", – написав Горуна.

Горуна додав, що головною проблемою для росіян є не мова, а повага.

"Приїжджаючи в Росію, Казахстан, або ту ж Словаччину, я переходжу на російську для спілкування з людьми, які її розуміють. Тому що це елементарна повага. Але вам, радянським зомбі, така повага невідома", – підсумував Горуна.

Горуна відповів користувачам із Росії за критику Facebook Станіслава Горуна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Горуна жорстко висловився про ситуацію в Нових Санжарах Полтавської області, де сталися масові заворушення через коронавiрус.