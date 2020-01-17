Гонщик пережив клінічну смерть після падіння на "Дакарі"

Нідерландський мотогонщик Едвін Стравер отримав серйозну травму під час 11-го етапу ралі "Дакар". Він перебуває в критичному стані.

Як повідомляє агентство Time24, Стравер розбився на швидкості 50 км/год, після чого був негайно доставлений у госпіталь в Ер-Ріяді, де йому діагностували перелом одного з верхніх шийних хребців.

Едвін Стравер Time24

Дружина гонщика розповіла, що серце Стравера не билося протягом 10 хвилин, і лише зусилля медиків допомогли його реанімувати.

48-річний мотоцикліст перебував на 38-му місці в загальному заліку перед 11-м етапом ралі "Дакар-2020".

Як повідомляв OBOZREVATEL, португальський ексчемпіон ралі 2013 року Паулу Гонсалвеш помер на сьомому етапі "Дакара-2020".

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